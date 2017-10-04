СКА повторил рекорд КХЛ по числу побед подряд

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА повторили рекорд по количеству одержанных в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) побед подряд.

В среду СКА в Уфе выиграл у местного "Салавата Юлаева" матч очередного тура регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1). Эта победа стала 18-й подряд в КХЛ.

Ранее аналогичного достижения добился омский "Авангард", сделав это в сезоне-2010/11.

Следующий матч – по его итогам СКА может стать единоличным рекордсменом КХЛ по числу побед подряд – петербургский клуб проведет 6 октября. На своем льду он примет соперников из новосибирской "Сибири".

СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.