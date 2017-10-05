Хачанов уступил Надалю на теннисном турнире в Пекине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от лидера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля во втором круге проходящего в Пекине турнира China Open.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Надаля.

До этого Хачанов (42-е место в рейтинге АТР) и Надаль в официальных матчах встречались лишь однажды, причем это было в 2017 году – в третьем круге "Уимблдона", турнира серии "Большого шлема". Тогда победил Надаль - 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Ранее в мужском одиночном разряде во второй круг пробился россиянин Андрей Рублев. В четверг он сыграет с чехом Томашем Бердыхом.

Общий призовой фонд соревнования составляет $6 млн 381,679 тыс.