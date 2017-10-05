Россиянка Веснина проиграла украинке Свитолине на теннисном турнире в Пекине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Елена Веснина проиграла Украинке Элине Свитолине в матче третьего круга проходящего в Пекине турнира China Open.

Результат встречи, прошедшей в четверг, - 6:2, 7:5 в пользу украинки.

Благодаря этому успеху Свитолина вырвалась вперед по статистике побед в официальных матчах с Весниной – 3-2.

Россию в женском одиночном разряде представляет теперь Дарья Касаткина, которая уже вышла в четвертьфинал и сыграет против румынки Симоны Халеп.

Общий призовой фонд соревнования составляет $6 млн 381,679 тыс.