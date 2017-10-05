Рублев победил Бердыха во втором круге теннисного турнира в Пекине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев завоевал путевку в третий круг проходящего в Пекине теннисного турнира China Open.

Во втором раунде соревнования Рублев, занимающий 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, победил 20-ю ракетку мира представителя Чехии Томаша Бердыха. Результат противостояния – 1:6, 6:4, 6:1 в пользу российского теннисиста.

Это была вторая встреча спортсменов в официальных турнирах. Счет по победам теперь равный – 1-1.

В третьем круге Рублев сыграет с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) – Александр Зверев (Германия).

Рублев остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде турнира. Его соотечественник Карен Хачанов выбыл из турнира, уступив в четверг лидеру мирового рейтинга испанцу Рафаэлю Надалю.

Общий призовой фонд соревнования составляет $6 млн 381,679 тыс.