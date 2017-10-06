Овечкин оформил хет-трик в стартовом матче "Вашингтона" в НХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский форвард "Вашингтона" забросил три шайбы в первом матче команды в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Столичный клуб в гостях играл с "Оттавой", все свои шайбы Овечкин провел в третьем периоде. Результативная игра россиянина помогла "Вашингтону" добиться выигрыша. Правда, победитель определился в серии буллитов. В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Оттавы" со счетом 4:5 (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1).

Среди других результатов игрового дня выделяется крупное поражение действующего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбурга" от "Чикаго" в гостях – 1:10 (0:5, 1:3, 0:2). Единственная голевая атака "Питтсбурга" состоялась при участии россиянина Евгения Малкина.