Касаткина уступила Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела неудачу в борьбе за выход в 1/2 финала проходящего в Пекине турнира China Open.

В четвертьфинале соревнования россиянка встречалась с представительницей Румынии Симоной Халеп. Румынка победила со счетом 6:2, 6:1.

Таким образом, россиянок в женском одиночном разряде турнира не осталось. В мужском Россию представляет Андрей Рублев, которому в пятницу предстоит в четвертьфинале сыграть с Александром Зверевым (Германия).

Общий призовой фонд соревнования составляет $6 млн 381,679 тыс.