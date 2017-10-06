У московского ФК "Торпедо" сменился владелец

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Торпедо" получил нового собственника. Как пишет в пятницу "Коммерсант", контроль над ФК перешел к концерну "Россиум", единственным владельцем которого является Роман Авдеев.

Сообщается, что Александр Тукманов, с 2007 года являющийся президентом "Торпедо", покинет свой пост.

Легендарный клуб "Торпедо" был основан в 1924 году и стал одним из самых титулованных в Советском Союзе. Он трижды выигрывал чемпионат СССР, столько же раз завоевывал серебро, шесть раз – бронзу (плюс один раз – бронзу чемпионата России). Кроме того, он шесть раз выигрывал Кубок СССР, один раз – Кубок России.

В середине прошлого десятилетия команда стала испытывать финансовые затруднения, что резко сказалось на ее результатах: по итогам сезона-2006 "Торпедо" впервые вылетело из премьер-лиги, а вскоре опустилось и до первенства Любительской футбольной лиги. Впрочем, в 2014 году "Торпедо" вернулось в РФПЛ, где продержалось не более сезона, а сейчас выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по значимости дивизионе отечественного футбола.