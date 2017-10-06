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СКА установил рекорд КХЛ

Он выиграл 19-й матч подряд

СКА установил рекорд КХЛ
Хоккеисты СКА
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одолели новосибирскую "Сибирь" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу СКА.

Эта победа стала для СКА 19-й подряд в КХЛ, что является новым рекордом лиги. Предыдущее достижение – 18 победных матчей подряд – принадлежало омскому "Авангарду" (сезон-2010/11).

Хоккеисты из Петербурга в нынешнем сезоне не проиграли еще ни одного матча. СКА – действующий обладатель Кубка Гагарина.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК СКА
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