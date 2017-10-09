Велокоманда "Газпром-РусВело" объявила состав на многодневку "Тур Турции"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская велокоманда "Газпром-РусВело" завершит нынешний сезон в многодневной гонке "Тур Турции", в которой выступит впервые.

Как сообщает пресс-служба российской команды, ее состав будет таким: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Павел Брутт, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Александр Порсев, Николай Трусов.

"Многодневка стартует в Алании (10 октября - ИФ), а завершится в крупнейшем городе страны - в Стамбуле (15 октября - ИФ). За шесть дней участники преодолеют 1026 километров", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование , а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом , единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".