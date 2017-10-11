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"КАМАЗ-мастер" отправит четыре экипажа для участия в ралли "Дакар-2018"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Стал известен состав экипажей команды "КАМАЗ-мастер" для участия в ралли "Дакар-2018"

Как сообщает пресс-служба команды, в гонке примут участие экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

"Приятно, что впервые за много лет мы сможем встретить Новый год дома, ведь "Дакар-2018" стартует 6 января. Но предстоящая гонка особенная. Во-первых, "Дакар" будет сороковым по счету, а во-вторых в следующем году команда "КАМАЗ-мастер" отмечает свой 30-летний юбилей. Это накладывает на нас дополнительную ответственность. Конечно, мы будем бороться за победу", - сказал руководитель команды Владимир Чагин.

Победитель ралли 2017 года Николаев ожидает, что в юбилейный год организаторы приготовят для гонщиков особенно интересный маршрут

"Особенно интересным представляется мне перуанская его часть, где традиционно очень интересные пески, большие дюны. С самого начала марафона практически без разминки развернется серьезная борьба причем сразу на тяжелых спецучастках, где будет и бездорожье. В этом особенность январской гонки", - сказал он.

Победитель ралли "Шелковый путь-2017" пилот Сотников сообщил, что планирует испытать ряд технических новинок.

В Южную Африку отправится новый грузовик - автомобиль, с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 13 литров. Это первый опыт, когда такой двигатель был установлен на бескапотную машину для того, чтобы соответствовать дакаровскому регламенту, который затронет машины "КАМАЗ-мастера" уже с января 2019 года. Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения, и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде.

24 ноября машины европейских участников гонки будут погружены на паром для отправки через Атлантику, с тем, чтобы 6 января стартовать из столицы Перу Лимы в 9000-километровый путь до аргентинской Кордобы.

Теги: автоспорт, Дакар, Эдуард Николаев, КАМАЗ-Мастер
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