Спорт

Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок

Есть обновление от 16:26

Голосование прошло на конгрессе Международной шахматной федерации в Анталье

Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок
Кирсан Илюмжинов
Фото: ТАСС, Щербак Александр

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы действующий президент организации Кирсан Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Решение было принято в рамках конгресса ФИДЕ, который проходит в Анталье.

37 членов исполкома выразились за предложенную инициативу, а 20 - против.

Выборы главы ФИДЕ намечены на 2018 год.

27 марта нынешнего года на сайте ФИДЕ появилась информация, что Илюмжинов заявил о своем уходе с поста президента в ходе заседания совета федерации. Как позже рассказал Илюмжинов, он несколько часов пытался разместить на портале опровержение, однако не мог связаться со штаб-квартирой ФИДЕ.

Позднее он подчеркнул, что не намерен оставлять пост главы ФИДЕ и готов исполнять функции до президентских выборов 2018 года.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Российской шахматной федерации, заявил, что Россия поддержит выдвижение кандидатуры действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова на очередных выборах на этот пост .

Кирсан Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Недавно глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.

Теги: шахматы, ФИДЕ, Кирсан Илюмжинов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"
Она прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире в ТянцзинеПодробнее
Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ТяньцзинеШарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Тяньцзине
Россиянка одержала победу над швейцаркой Штефани ФегелеПодробнее
Президент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменовПрезидент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменов
Министр спорта РФ также отозвался о предложении как о репрессивной мереПодробнее
Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы
В стыковых матчах сыграют восемь команд, ставшие вторыми в группах; Голландия на ЧМ не попалаПодробнее
Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матчеРоссия и Иран сыграли вничью в товарищеском матче
Соперники в состоявшейся в Казани игре провели в ворота друг другу по голуПодробнее
Россия - Иран. ОнлайнРоссия - Иран. Онлайн
Футболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцамиПодробнее
Украина не попала на ЧМ-2018Украина не попала на ЧМ-2018
Она заняла третье место в группе I; первой здесь финишировала Исландия, завоевавшая путевку на ЧМПодробнее
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Британец укрепил лидерство в личном зачете чемпионатаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 12 октября7 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНикита Белых госпитализированВ миреПарламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюВ РоссииРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеСпортИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срокВ РоссииСудоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаВ РоссииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии

Под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии

По данным генштаба ВС РФ, за прошедший месяц от террористов освободили 142 населенных пункта Подробнее

Лимоновцы забросали дымовыми шашками представительство НАТО в Москве

В Кировской области возбуждено дело о травмировании 20 человек при обрушении строительных лесов

Дворкович сломал руку

Полномочия Илюмжинова в ФИДЕ переданы его заместителю

Новый документальный фильм Ястржембского получил награду в Нью-Йорке

Никита Белых госпитализирован

Никита Белых госпитализированВ сентябре адвокат экс-губернатора просил перевести его из СИЗО "Лефортово" в больничную часть изолятора "Матросская тишина" Подробнее

В России в 2018 г. возобновится промысел мойвы после двухлетнего моратория

Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе

Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеВременно недоступны отделения и call-центр банка Подробнее

"Союз" с кораблем "Прогресс" вновь попробует стартовать с Байконура 14 октября

"Аритмия": новое русское

"Аритмия": новое русскоеВ прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной Горбачевой Подробнее

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюНовая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление, она вступит в силу через год, после избрания нового президента Подробнее

Начался снос здание ДК Серафимовича в центре Москвы

Amazon отстранила топ-менеджера от работы за домогательства

Руководитель теле- и киностудии Amazon Studios Рой Прайс вел дела вместе с Харви Вайнштейном Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции