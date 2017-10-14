Спорт

Букмекеры назвали Шарапову фаворитом финала турнира в Тяньцзине

Решающий матч пройдет в воскресенье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова является фаворитом финального матча турнира в китайском Тяньцзине против белоруски Арины Соболенко, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиянки составляет 1,12, на успех ее соперницы – 6,00.

Матч пройдет в воскресенье, и это будет первая встреча спортсменок в официальных турнирах.

В субботу Шарапова обыграла в полуфинале турнира китаянку Пэн Шуай – 6:3, 6:1.

Общий призовой фонд турнира составляет $426,75 тыс.

Теги: теннис, Мария Шарапова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и ИспаниейСборная России по футболу сыграет с Аргентиной и Испанией
Этими играми, которые пройдут в РФ, национальная команда страны завершит программу контрольных матчей в 2017 годуПодробнее
Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срокИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок
Голосование прошло на конгрессе Международной шахматной федерации в АнтальеПодробнее
Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"
Она прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире в ТянцзинеПодробнее
Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ТяньцзинеШарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Тяньцзине
Россиянка одержала победу над швейцаркой Штефани ФегелеПодробнее
Президент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменовПрезидент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменов
Министр спорта РФ также отозвался о предложении как о репрессивной мереПодробнее
Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы
В стыковых матчах сыграют восемь команд, ставшие вторыми в группах; Голландия на ЧМ не попалаПодробнее
Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матчеРоссия и Иран сыграли вничью в товарищеском матче
Соперники в состоявшейся в Казани игре провели в ворота друг другу по голуПодробнее
Россия - Иран. ОнлайнРоссия - Иран. Онлайн
Футболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоВ РоссииБывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве ВороненковаМоскваПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метроВ миреТимошенко будет баллотироваться на пост президента УкраиныВ миреМИД РФ назвал ложными данные США об отравленных зарином сирийских детяхВ миреТрамп пригрозил отменить сделку по иранскому атому

Спасская башня будет открыта только для выхода туристов из Кремля

Открытие прохода в Кремль рядом с Боровицкой башней запланировали через год

В Ленинградской области открыли движение по участку трассы "Сортавала"

Адвокат бывшего мужа Максаковой заявил о его добровольной явке на допрос

Букмекеры назвали Шарапову фаворитом финала турнира в Тяньцзине

Решающий матч пройдет в воскресенье Подробнее

Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" Мединского

Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоУченые заявили, что дискуссия из научной области перетягивается в сферу политтехнологий Подробнее

Силовики пресекли попытку контрабанды 20 тонн сельхозпродукции с Украины

СМИ сообщили о получении кредитов экс-главой штаба Трампа от Дерипаски

В Дагестане обезвредили самодельное взрывное устройство

Транспортный "Прогресс" со второй попытки стартовал к МКС

Володин сообщил о возможном визите в Сирию в первой половине 2018 года

Тракторист в Приморье обнаружил авиабомбу весом 100 кг

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции