Букмекеры назвали Шарапову фаворитом финала турнира в Тяньцзине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова является фаворитом финального матча турнира в китайском Тяньцзине против белоруски Арины Соболенко, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.
Коэффициент на победу россиянки составляет 1,12, на успех ее соперницы – 6,00.
Матч пройдет в воскресенье, и это будет первая встреча спортсменок в официальных турнирах.
В субботу Шарапова обыграла в полуфинале турнира китаянку Пэн Шуай – 6:3, 6:1.
Общий призовой фонд турнира составляет $426,75 тыс.