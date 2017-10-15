Шарапова выиграла турнир WTA в Тяньцзине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

В финале она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко, сделав это в двух сетах – 7:5, 7:6 (10:8).

Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема". Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но в мае получила травму и пропустила ряд турниров.

Шарапова впервые выиграла титул после отбытия дисквалификации.

Общий призовой фонд турнира составляет $426,75 тыс.

Следующим турниром, в котором выступит Шарапова, будет стартующий в эти дни в Москве "Кубок Кремля". Организаторы соревнования предоставили ей специальное (wild card) приглашение.