Арсланов из "Газпром-РусВело" стал пятым в итоговом зачете "Тура Турции"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Ильдар Арстанов, выступающий в команде "Газпром-РусВело", занял пятое место в генеральной классификации по итогам шестого, заключительного этапа многодневной велогонки "Тур Турции".

Он уступил 30 секунд победителю многодневки итальянцу Диего Улисси, защищающего цвета команды из ОАЭ UAE Team Emirates.

Остальные гонщики "Газпром-РусВело" в итоговом зачете разместились в следующем порядке: 22.Сергей Лагутин, 24.Сергей Фирсанов, 42.Павел Брутт, 46.Николай Трусов, 68.Игорь Боев, 75.Иван Ровный.

Изначально в составе "Газпром-РусВело" на участие в заключительной для команды гонке сезона был заявлен Александр Порсев. Однако на первом этапе он упал, сломал ключицу и выбыл из многодневки. Впрочем, врач команды Арсений Кузьмин "Интерфаксу" сообщил о том, что возвращение гонщика в строй ожидается уже к 7 ноября, когда "Газпром-РусВело" приступит к подготовке к очередному сезону.

Победителем заключительного, шестого этапа "Тура Турции" стал бельгиец Эдуард Теанс из американской команды Trek-Segafredo.

Лучшим из "Газпром-РусВело" стал Боев, финишировавший 11-м. Его партнеры по команде добились на этапе следующих результатов: 18.Арсланов, 43.Фирсанов, 53.Лагутин, 55.Ровный, 59.Брутт,93.Трусов.

Этап прошел по Стамбулу, его протяженность составила 143,7 км.

Веломногодневка "Тур Турции" проходит в 2017 году в 53-й раз, впервые он состоялся в 1963 году.

Первым победителем стал турецкий гонщик Рифат Чалышкан. В разные годы многодневку выигрывали также советские и российские спортсмены - Александр Кулибин (1968), Саиди Хужин (1969), Владимир Осокин (1976), Владимир Шаповалов (1977), Ааво Пиккуус (1979), Юрий Каширин (1980), Александр Краснов (1987), Виталий Толкачев (1990), Андрей Кивилев (1995), Александр Ефимкин (2011).

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".