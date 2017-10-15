Главные новости
В РоссииДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеВ РоссииТюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством ВороненковаКультураХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала
Спорт

Арсланов из "Газпром-РусВело" стал пятым в итоговом зачете "Тура Турции"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Ильдар Арстанов, выступающий в команде "Газпром-РусВело", занял пятое место в генеральной классификации по итогам шестого, заключительного этапа многодневной велогонки "Тур Турции".

Он уступил 30 секунд победителю многодневки итальянцу Диего Улисси, защищающего цвета команды из ОАЭ UAE Team Emirates.

Остальные гонщики "Газпром-РусВело" в итоговом зачете разместились в следующем порядке: 22.Сергей Лагутин, 24.Сергей Фирсанов, 42.Павел Брутт, 46.Николай Трусов, 68.Игорь Боев, 75.Иван Ровный.

Изначально в составе "Газпром-РусВело" на участие в заключительной для команды гонке сезона был заявлен Александр Порсев. Однако на первом этапе он упал, сломал ключицу и выбыл из многодневки. Впрочем, врач команды Арсений Кузьмин "Интерфаксу" сообщил о том, что возвращение гонщика в строй ожидается уже к 7 ноября, когда "Газпром-РусВело" приступит к подготовке к очередному сезону.

Победителем заключительного, шестого этапа "Тура Турции" стал бельгиец Эдуард Теанс из американской команды Trek-Segafredo.

Лучшим из "Газпром-РусВело" стал Боев, финишировавший 11-м. Его партнеры по команде добились на этапе следующих результатов: 18.Арсланов, 43.Фирсанов, 53.Лагутин, 55.Ровный, 59.Брутт,93.Трусов.

Этап прошел по Стамбулу, его протяженность составила 143,7 км.

Веломногодневка "Тур Турции" проходит в 2017 году в 53-й раз, впервые он состоялся в 1963 году.

Первым победителем стал турецкий гонщик Рифат Чалышкан. В разные годы многодневку выигрывали также советские и российские спортсмены - Александр Кулибин (1968), Саиди Хужин (1969), Владимир Осокин (1976), Владимир Шаповалов (1977), Ааво Пиккуус (1979), Юрий Каширин (1980), Александр Краснов (1987), Виталий Толкачев (1990), Андрей Кивилев (1995), Александр Ефимкин (2011).

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".

Теги: велоспорт, Газпром-РусВело, Тур Турции
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шарапова выиграла турнир WTA в ТяньцзинеШарапова выиграла турнир WTA в Тяньцзине
Это первый ее титул после дисквалификацииПодробнее
Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и ИспаниейСборная России по футболу сыграет с Аргентиной и Испанией
Этими играми, которые пройдут в РФ, национальная команда страны завершит программу контрольных матчей в 2017 годуПодробнее
Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срокИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок
Голосование прошло на конгрессе Международной шахматной федерации в АнтальеПодробнее
Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"
Она прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире в ТянцзинеПодробнее
Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ТяньцзинеШарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Тяньцзине
Россиянка одержала победу над швейцаркой Штефани ФегелеПодробнее
Президент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменовПрезидент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменов
Министр спорта РФ также отозвался о предложении как о репрессивной мереПодробнее
Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы
В стыковых матчах сыграют восемь команд, ставшие вторыми в группах; Голландия на ЧМ не попалаПодробнее
Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матчеРоссия и Иран сыграли вничью в товарищеском матче
Соперники в состоявшейся в Казани игре провели в ворота друг другу по голуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеВ РоссииТюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством ВороненковаКультураХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаВ миреГлава МИД Ирана допустил выход страны из сделки по атомуСпортШарапова выиграла первый титул после дисквалификации В РоссииВ Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса Джонсона

В Киргизии завершилось голосование на выборах президента

В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Арсланов из "Газпром-РусВело" стал пятым в итоговом зачете "Тура Турции"

Задымление в концертном зале ЦДХ привело к эвакуации людей

Курдское руководство не согласилось отказаться от независимости Курдистана

"Локомотив" проиграл "Уфе" в чемпионате России по футболу

Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством Вороненкова

Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством ВороненковаБизнесмен считает, что его имя используется украинскими политиками в их политических целях Подробнее

Число жертв взрыва в столице Сомали приблизилось к 200

В Эстонии мужчина попытался совершить самосожжение

Великобритания и Германия подтвердили готовность соблюдать соглашение по Ирану

В "Газпром-РусВело" высоко оценили уровень безопасности на "Туре Турции"

Глава Минздрава призвала уделять больше внимания профилактике инсульта

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции