Илюмжинов предложит включить в совет ФИДЕ Цукерберга и основателя Alibaba

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил, что намерен предложить включить в президентский совет ФИДЕ молодых амбициозных людей, например, основателя Facebook Марка Цукерберга.

"Мы открыты, чтобы добавлять людей с новаторскими идеями. У нас в президентском совете ФИДЕ есть люди за 80. С одной стороны, профессионализм можно использовать, но и молодых, зубастых, с деньгами тоже. Тогда изменим мир", - сказал Илюмжинов в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что в совет можно пригласить Цукерберга, а также основателя китайской компании Alibaba Джека Ма.

Илюмжинов также сообщил о намерении создать открытый сайт, где будут собираться предложения по совершенствованию ФИДЕ. Кроме того, у него есть идея учредить турнир с участием известных людей, так как Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс являются поклонниками шахмат.

При этом Илюмжинов заявил, что готов пойти советником и консультантом в Facebook. "Мы можем предложить рынок для Facebook. 600 миллионов людей играют в шахматы", - сказал президент ФИДЕ.