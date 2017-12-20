В ПКР заявили о провокациях в отношении паралимпийцев из РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев сообщил о случаях провокаций в отношении российских паралимпийцев, которым разрешено выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

"Наши спортсмены показали высокие результаты на этапах Кубков мира. При этом каждому было запрещено говорить, что он из России. Были провокации, мне известно, что подходили каике-то люди, спрашивали наших спортсменов, откуда они. Мы же представлялись, что из нейтральной страны. Если бы сказали, что мы - из России, тут же был бы проинформирован Международный паралимпийский комитет (МПК - ИФ) о том, что российские паралимпийцы не соблюдают критерии МПК по допуску к стартам в качестве нейтральных спортсменов", - рассказал Терентьев "Интерфаксу".

"Перед стартами этапов Кубков мира спортсменам было запрещено говорить, что они из России, публиковать статусы в социальных сетях. Такое ощущение, что в России больше демократии, нежели за рубежом, хотя там чаще говорят о демократических ценностях, открытости, возможности человеку самовыражаться. Но когда затыкают рот так варварски, это плохо для развития международного паралимпийского движения. Тут надо подумать, стоит ли вообще ехать на Паралимпиаду", - добавил он.

Ранее сообщалось, что МПК разрешил россиянам выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.