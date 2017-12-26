Хоккеисты "Спартака" победили "Адмирал" в матче КХЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" добился победы над владивостокским "Адмиралом".

Результат встречи, прошедшей во Владивостоке, - 6:2 (1:0, 2:1, 3:1).

"Спартак" находится на восьмом месте в Западной конференции, "Адмирал" на 12-м – в Восточной.

В другом матче игрового дня "Амур" на своем льду в Хабаровске выиграл у череповецкой "Северстали" - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). "Северсталь" занимает девятое место в Западной конференции, "Амур" - восьмое в Восточной.