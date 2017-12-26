КХЛ сняла с хоккеиста Рыспаева бессрочную дисквалификацию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решил отменить бессрочную дисквалификацию, наложенную на хоккеиста Дамира Рыспаева.

"26 декабря Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел заявление Межрегионального профессионального союза Игроков Континентальной хоккейной лиги об отмене спортивной корпоративной дисквалификации хоккеиста Дамира Рыспаева и разрешении ему принимать участие в соревнованиях, проводимых КХЛ", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

"С учетом всех обстоятельств дела, Дисциплинарный комитет КХЛ разрешил Дамиру Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и (или) проводимых КХЛ", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается также, что "Дамир Рыспаев уже заключил двусторонний контракт до конца сезона с "Барысом"".

Ранее КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную дисквалификацию за драку в игре с "Куньлунь Ред Стар".

В матче предсезонного турнира "Кубок президента Казахстана" в 2016 году между "Барысом" и командой "Куньлунь Ред Стар" словацкий нападающий китайской команды Томаш Марцинко после драки с Рыспаевым был отправлен в больницу Астаны с подозрением на сотрясение мозга. Матч был остановлен на 3-й минуте встречи после того, как главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов увел свою команду в раздевалку. "Куньлуню" было засчитано поражение со счетом 0:5.

На Рыспаева был наложен запрет на участие во всех турнирах и товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату КХЛ