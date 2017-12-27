Определены даты четвертьфиналов Кубка России по футболу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Утверждены даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2017/2018, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в среду.
27 февраля состоятся матчи "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Шинник" (Ярославль) и "Амкар" (Пермь) - "Авангард" (Курск).
28 февраля сыграют "Крылья Советов" (Самара) и "Спартак" (Москва), а также "Тосно" (Тосно) и "Луч-Энергия" (Владивосток)
Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.
Финальная игра турнира состоится 9 мая на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде.
В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал московский "Локомотив".