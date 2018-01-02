Спорт

Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Оберхофе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР), в состав вошли следующие спортсмены:

мужчины - Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков;

женщины - Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.

Соревнования в Оберхофе пройдут с 4 по 7 января 2018 года.

Теги: биатлон
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