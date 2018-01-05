Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российской теннисистке Марии Шараповой не удалось выйти в финале проходящего в Шэнчьжэне (Китай) турнира.

В матче 1/2 финала соревнования Шарапова потерпела поражение от представительницы Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу чешской теннисистки.

В финале Синякова сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Турнирный путь в Шэньчжэне Шарапова начала с победы над румынкой Михаэлой Бузэрнеску – 6:3, 6:0. Во втором круге россиянка обыграла Элисон Риске (США) – 4:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале она взяла верх над Зариной Дияз из Казхстана – 6:3, 6:3.

Призовой фонд соревнования - $626 тыс. 750.