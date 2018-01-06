Министр спорта: спасибо нашим конькобежцам за успехи на чемпионате Европы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские конькобежцы своими результатами на чемпионате Европы в Коломне радуют российских болельщиков, заявил министр спорта Павел Колобков.

"Спасибо нашим конькобежцам за отличный подарок своим болельщикам к Рождеству - две золотые, две серебряные и бронзовая медали. Что примечательно, как и в первый день Чемпионата, в каждой дисциплине у россиян есть награды. То, что и Павел Кулижников, и Денис Юсков взойдут на пьедестал почёта, было ожидаемо. Екатерина Шихова, вернувшись в спорт после перерыва, показала прекрасный результат, закрепив завоеванное накануне "серебро" золотой медалью. Александр Румянцев уверенно прошёл дистанцию, став серебряным призёром. Наталья Воронина отчаянно боролась и выиграла "бронзу", - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

"Я поздравляю всех ребят и желаю им новых достижений и побед!"- отметил П.Колобков.