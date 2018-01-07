Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на первом этапе "Дакара"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Эударда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" занял третье место на стартовом этапе ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Действующий победитель "Дакара" уступил 29 секунд победителю этапа чеху Алешу Лапраису из команды Tatra. 22 секунды проиграл Лапраису экипаж голландца Мартина ван дер Бринга из Renault.

Остальные экипажи "КАМАЗ-Мастер" на первом этапе заняли следующие позиции: 5.Антон Шибалов, 7.Дмитрий Сотников, 8.Айрат Мардеев.

Из российских участников других зачетов высокого показателя добился Сергей Карякин, ставший вторым в классе квадроциклов.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финиширует 20 января в аргентинской Кордобе.

Участники юбилейного, 40-го, издания гонки преодолеют около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажа из 54 стран мира.