Бегунья лишилась золота чемпионата России за допинг

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать на два года и шесть месяцев бегунью Светлану Карамашеву за нарушение антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетический федераций (ИААФ), сообщает пресс-служба ВФЛА во вторник.

"В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна, Швейцария) от 20.12.2017 г. Светлана Карамашева (бег на средние дистанции) признана нарушившей антидопинговые правила ИААФ (п. 32.2 (б) "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода". Спортсменка дисквалифицирована на 2 года и 6 месяцев (с 7 июня 2017 года - даты начала временного отстранения) за отклонения показателей в паспорте крови", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменкой в период с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года.

В июле 2014 года он стала чемпионкой России на дистанции 1500 метров. Соответственно, это достижение подлежит аннулированию.