Экс-наставник ФК "Зенит" выбыл из "Дакара" после аварии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш, в свое время возглавлявший петербургский "Зенит", попал в аварию на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в Сан-Хуан-де-Марконе (Перу) и не сможет продолжить гонку.

"Хочу сообщить, что я и Рубен (штурман - ИФ) в безопасности, с нами все хорошо, мы вернулись в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили переднюю часть автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас окончен. Повезёт в следующий раз! Спасибо за поддержку", написал Виллаш-Боаш в инстаграме.

После аварии 40-летний португалец повредил спину и был отправлен в больницу.

Виллаш-Боаш дебютировал в автоспорте, на "Дакаре" он выступал за команду Overdrive Toyota. После трех этапов гонки он занимал 41-е место в категории внедорожников.

Виллаш-Боаш в качестве главного тренера работал с футбольными клубами "Интер" (Италия), "Академика", "Порту" (оба - Португалия), "Челси", "Тоттенхэм" (оба - Англия) и "Зенит" (Россия). Вместе с "Порту" стал чемпионом Португалии, обладателем Кубка Португалии, Суперкубка Португалии, победителем Лиги Европы. "Зенит" он привел к выигрышу чемпионата России, Кубка России, Суперкубка России.