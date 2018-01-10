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Хакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от Олимпиад

Есть обновление от 20:30

Группировка Fancy Bears опубликовала переписку чиновников МОК

Хакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от Олимпиад
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Хакеры из группировки Fancy Bears, опубликовавшие переписку чиновников МОК, заявляют, что перед главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения РФ от участия на Олимпийских играх.

"По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду Макларену был дан четкий политический наказ вытеснить российскую команду из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК и все олимпийское движение, чтобы ВАДА получило возможность "ловить рыбку в мутной воде", - говорится в сообщении Fancy Bears.

Хакеры также утверждают, что команда Макларена тесно связана с ФБР. Так, пишут в Fancy Bears, член его команды Ричард Янг является партнером в компании Bryan Cave, которая, по словам хакеров, тесно сотрудничает с ФБР.

Свое расследование хакеры озаглавили "ВАДА и МОК, борьба за чистый спорт или борьба за власть?". Они заявили, что США и Канада намерены отстранить представителей европейских стран из руководства Олимпийских организаций.

"Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных стран. Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира", - пишут хакеры.

Макларен в июле 2016 года представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен утверждал, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада, в которой говорилось, что более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

Доклад Макларена

Доклад Ричарда Макларена состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая - в декабре того же года. Глава комиссии ВАДА утверждает, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте.

Тем не менее, на основе утверждения Макларена некоторые российский спортсмены были отстранены от соревнований. Скандальный доклад также повлиял на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене биатлонного чемпионата мира-2021 в Тюмени.

Теги: ВАДА, Ричард Макларен
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