"КАМАЗ-Мастер" стал триумфатором этапа "Дакара" после пересмотра итогов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Организаторы ралли-рейда "Дакар"-2018 пересмотрели итоги пятого этапа в зачете грузовиков, в результате чего тройку лучших составили экипажи российской команды "КАМАЗ-Мастер".

"Несколько грузовиков потеряли время из-за того, что трасса была заблокирована лежащим джипом Тома Коронеля, это время было компенсировано. В обновлённой классификации первое место сохранил Эдуард Николаев из "КАМАЗ-Мастера", а на второе и третье места переместились его товарищи по команде Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Пилот "МАЗа" Сергей Вязович опустился на четвёртую строчку", - говорится в сообщении пресс-службы "КАМАЗ-Мастер".

Изначально тройку победителей этапа составляли Николаев, Вязович и голландец голландец Тон ван Генугтен (Iveco).Между тем, экипаж Антона Шибалова ("КАМАЗ-Мастер") в протоколе пятого этапа теперь занимает 14-е место (ранее – 13-е).

Экипаж Николаева – действующего победителя "Дакара" - продолжает лидировать в общем зачете класса грузовиков. На втором месте идет аргентинец Федерико Вильягра (Iveco), на третьем - Вязович.

Другие участники "КАМАЗ-Мастер" в генеральной классификации занимают следующие места: 6.Дмитрий Сотников, 7.Айрат Мардеев, 13.Антон Шибалов.