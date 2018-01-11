Хакеры рассказали о противостоянии МОК и ВАДА

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хакерская группировка Fancy Bears, получившая известность на весь мир своими многочисленными разоблачениями, на этот раз добралась до Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства. Хакеры взломали – и сделали достоянием гласности - переписку между чиновниками МОК, а также сообщения, направленные в адрес главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена.

В письмах, датированных в период с конца 2016 до начала 2017 года, говорится, что ВАДА при поддержке национального комитета США создало коалицию, к которой подключились национальные антидопинговые агентства Канады, Австралии, Новой Зеландии. Цель коалиции заключается в том, чтобы лишить европейцев места в руководстве олимпийского движения, а самой – захватить здесь власть.

Кроме того, делается вывод из переписок, ВАДА намеревается получить независимость от Международного олимпийского комитета. В таком случае Всемирное антидопинговое агентство получило бы права самостоятельно определять виновность (или невиновность) спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, а также выносить вердикт по отношению к тем, чья вина в этих нарушениях оказалась доказанной.

Вся эта борьба за влияние в мировом спорте, отмечают хакеры, ведется под предлогом защиты чистоты спорта.

О намерении вывести ВАДА из-под влияния МОК свидетельствует переписка между генеральным директором Национального олимпийского комитета США Скоттом Блэкмуном и гендиректором МОК Кристофе Де Кепперем. ВАДА также заручилось поддержкой членов комиссии спортсменов МОК.

Отмечается, что допинговые разоблачения в российском спорте главой комиссии ВАДА Ричардом Маклареном, о выполнении которым политического заказа накануне сообщалось, как раз и связаны с борьбой за влияние в мировом спорте.

"По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду Макларену был дан четкий политический наказ вытеснить российскую команду из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК и все олимпийское движение, чтобы ВАДА получило возможность "ловить рыбку в мутной воде", - приводилась цитата Fancy Bears.

По обнародованным Fancy Bears перепискам видно, что между должностными лицами МОК и Ричардом Маклареном возникли разногласия. Они вылились в то, что глава комиссии ВАДА ("Позиция Макларена раскрывает его главную цель – получить козырь для англосаксов в игре против МОК, а не бороться с допингом", - делают вывод хакеры) стал избегать сотрудничества и затянул с публикацией второй части своего доклада.

Между тем, хакеры опубликовали список людей и организаций, упомянутых в первой части доклада Макларена. У имен большинства из них представителями МОК указаны пометки "Где доказательства?".

Доклад Макларена

Доклад Ричарда Макларена состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая - в декабре того же года. Глава комиссии ВАДА утверждал, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте.

Тем не менее, на основе утверждения Макларена некоторые российский спортсмены были отстранены от соревнований. Скандальный доклад также повлиял на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене биатлонного чемпионата мира-2021 в Тюмени.

В 2017 году серия допинговых разоблачений в России набирала обороты, в итоге сборная РФ была отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Российские атлеты смогут выступить в ней только под нейтральным флагом.