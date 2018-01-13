БК "Химки" крупно проиграл "Реалу" в матче регулярного чемпионата Евролиги

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Химки" на домашнем паркете проиграл мадридскому "Реалу" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, которая состоялась на "Арене Мытищи", закончилась со счетом 78-95- (17-26, 14-25, 18-16, 29-28).

"Поздравляю соперника с солидной игрой и заслуженной победой. Для нас это был тяжелый вечер. Довольно продолжительное время мы выступаем без ключевого игрока по подборам в нападении, Томаса Робинсона, а сегодня нам не смог помочь и Марко Тодорович. В связи с этим на данной позиции у нас был лишь один форвард, а противостоять команде, в которой есть Тавареш, и которая в целом использует высокую пятерку, очень сложно", - цитирует пресс-служба "Химок" главного тренера Георгиоса Барцокаса.

"Мы проиграли подбор, позволив сопернику иметь на 15 владений больше, к тому же смазали штрафные броски, и к концу матча едва достигли отметки в 50%, что сказалось на нашей уверенности. Смазали броски из-под кольца, дав сопернику шанс убегать в транзитное нападение, и "Реал" в этом преуспел. В конце встречи их отличные снайперы почувствовали уверенность и забивали тяжелые трехочковые с дальних дистанций. Сегодня нам было сложно противостоять "Реалу", но, как я уже говорил, любой результат в Евролиге необходимо сразу же забыть, собрать себя по частям и быть готовыми к следующему матчу", - добавил он.

16 января подмосковная команда отправится в Белград на матч с местной "Црвеной Звездой", а 18 января примет в Мытищах греческий "Олимпиакос".

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги клуб "Химки" занимает восьмое место (26 очков), "Реал" - четвертый" (28). Лидирует московский ЦСКА (30).