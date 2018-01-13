Услугина заменит Акимову в составе сборной РФ по биатлону в эстафете

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ирина Услугина заменит Татьяну Акимову в составе российской команды на эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в субботу.

"Акимова подвернула ногу на вечерней тренировке и не сможет выйти на старт в эстафете. Есть вероятность, что Татьяна примет участие в воскресном масс-старте" - говорится в сообщении.

Женская эстафета пройдут в субботу начнется в 16:30 мск. Таким образом, состав российской команды будет таким: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт.

Накануне прошла мужская эстафета, сборная России завоевала бронзу.