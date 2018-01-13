Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сборная Германии по биатлону стала победителем женской эстафеты (4х6 км), прошедшей в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

Германская команда, в составе которой выступили Франциска Пройс, Денизе Херрман, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер, преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 47 секунд. Немецкие биатлонистки допустили девять неточных выстрелов.

Второе место заняла сборная Италии, с тремя промахами отставшая от немок на 2,9 секунды. Третьей финишировала команда Швеции, которая совершила пять неточных выстрелов и проиграла первому месту 17,2 секунды.

Сборная России заняла седьмое место. На ее счету семь промахов и 1 минута 20,8 секунды отставания от команды Германии. Состав россиянок был таким: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт. Изначально на третьем этапе гонки за сборную России должна была выступить Татьяна Акимова. Но как сообщалось, она накануне на тренировке подвернула ногу и вместо нее пробежала Услугина.

Накануне прошла мужская эстафета, сборная России завоевала бронзу.