Главные новости
В РоссииУ кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетяхВ миреВ Чехии пройдет второй тур президентских выборовВ миреТурецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере Сирии
Спорт

Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России финишировала седьмой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сборная Германии по биатлону стала победителем женской эстафеты (4х6 км), прошедшей в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

Германская команда, в составе которой выступили Франциска Пройс, Денизе Херрман, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер, преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 47 секунд. Немецкие биатлонистки допустили девять неточных выстрелов.

Второе место заняла сборная Италии, с тремя промахами отставшая от немок на 2,9 секунды. Третьей финишировала команда Швеции, которая совершила пять неточных выстрелов и проиграла первому месту 17,2 секунды.

Сборная России заняла седьмое место. На ее счету семь промахов и 1 минута 20,8 секунды отставания от команды Германии. Состав россиянок был таким: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт. Изначально на третьем этапе гонки за сборную России должна была выступить Татьяна Акимова. Но как сообщалось, она накануне на тренировке подвернула ногу и вместо нее пробежала Услугина.

Накануне прошла мужская эстафета, сборная России завоевала бронзу.

Теги: биатлон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российский теннисист Медведев выиграл турнир в СиднееРоссийский теннисист Медведев выиграл турнир в Сиднее
Это первый турнир, выигранный им в карьереПодробнее
Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе КМ по биатлонуСборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Гонку выиграла Норвегия, второй финишировала ФранцияПодробнее
Американская компания предупредила об атаке российских хакеров на ОлимпиадуАмериканская компания предупредила об атаке российских хакеров на Олимпиаду
В четверг хакерская группировка опубликовала письма о противостоянии ВАДА и МОКПодробнее
Экипажи "КАМАЗ-Мастер" не вошли в тройку лучших на шестом этапе "Дакара"Экипажи "КАМАЗ-Мастер" не вошли в тройку лучших на шестом этапе "Дакара"
Победителем этапа в классе грузовиков. стал аргентинец Вильягра, занявший шестое место россиянин Николаев сохранил лидерство в общем зачетеПодробнее
Хакеры рассказали о противостоянии МОК и ВАДАХакеры рассказали о противостоянии МОК и ВАДА
Всемирное антидопинговое агентство намеревается добиться независимости от МОК, шаги по отстранению РФ от ОИ связали с борьбой за влияние в спортеПодробнее
УЕФА назвал состав символической сборной годаУЕФА назвал состав символической сборной года
Пять игроков по итогам голосования среди болельщиков в команду "делегировал" мадридский "Реал".Подробнее
"КАМАЗ-Мастер" стал триумфатором этапа "Дакара" после пересмотра итогов"КАМАЗ-Мастер" стал триумфатором этапа "Дакара" после пересмотра итогов
Теперь тройку лучших на пятом этапе в зачете грузовиков составляют экипажи российской командыПодробнее
Хакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от ОлимпиадХакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от Олимпиад
Группировка Fancy Bears опубликовала переписку чиновников МОКПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 января5 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУ кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетяхВ миреВ Чехии пройдет второй тур президентских выборовВ миреТурецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере СирииВ РоссииМэр Люберец подтвердил увеличение числа отравившихся в кадетской школеВ миреПочти 1,5 тыс. иностранцев запретили въезд на Украину из-за посещения КрымаВ миреСША заявили о стремлении восстановить доверительные отношения с РФ в ядерной доктрине

Губернатор Гавайев назвал причину ложной ракетной тревоги

В Италии откроется фестиваль "Русские сезоны"

СМИ сообщили о химической атаке в Восточной Гуте

Больше 11 тысяч жителей Курска остались без тепла в 8-градусный мороз

Жителей Гавайев по ошибке предупредили о ракетной угрозе

Экстренные службы распространили опровержение через 38 минут Подробнее

Россия призвала прекратить боевые действия в Восточной Гуте

Турецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере Сирии

Турецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере СирииРанее президент Эрдоган пообещал в течение недели очистить Алеппо от сил противника Подробнее

Причиной взрыва в подольской многоэтажке оказалось неосторожное обращение с гранатой

Электричка сбила мужчину на западе Московской области

В Подольске два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

Что произошло за день: суббота, 13 января

Второй тур выборов в Чехии, отравление в люберецкой школе и новый вид динозавров Подробнее

В ДНР заявили о подрыве кабеля связи "Водафон-Украины" украинскими военными

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru