Илюмжинов решил бороться за пост главы Российской шахматной федерации

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации, сообщил "Интерфаксу" чемпион Европы 2016 года Эрнесто Инаркиев.

"Да, Кирсан Николаевич выдвинул свою кандидатуру", - сказал гроссмейстер.

Выборы президента РШФ состоятся 3 февраля 2018 года.

На пост также претендуют действующий глава организации Андрей Филатов, чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.