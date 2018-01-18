Футболист "Барселоны" Пике продлит контракт с клубом до 2022 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб Барселона" и защитник Жерар Пике договорились о подписании нового контракта, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба ФК в четверг.

В контракте прописана сумма отступных за футболиста, которая составляет 500 млн евро. Клубу, который захочет приобрести игрока до истечения контракта, достаточно заручиться согласием самого футболиста, выплатить эту сумму, а договариваться с "Барселоной" необходимости уже не будет. Для сравнения, в контракте нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, продлившего соглашение в ноябре прошлого года, сумма отступных прописана в размере 700 млн евро.

Стороны подпишут договор в ближайшие дни.

Пике является воспитанником академии "Барселоны", в которую попал в возрасте десяти лет. Однако с 2004 по 2008 год он выступал за английский "Манчестер Юнайтед", с которым стал чемпионом Англии, обладателем Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и выиграл Лигу чемпионов .

В 2008 году он стал игроком "Барселоны" и с тех пор с ней шесть раз становился чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Кубок Испании и Суперкубок Испании, три раза становился победителем Лиги чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

С 2009 года Пике вызывается в сборную Испании, с которой стал чемпионом мира и Европы.