Спорт

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Золото завоевал дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские спортсмены Ксения Столбова и Федор Климов, занявшие второе место, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занявшие первое место, Наталья Забияко и Александр Энберт, занявшие третье место среди спортивных пар, (слева направо)
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский дуэт фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевал золото проходящего в Москве чемпионата Европы в соревновании спортивных пар.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они набрали 221,60 балла.

Второе и третье места заняли также российские пары – Ксения Столбова/Федор Климов (211,01) и Наталья Забияко/Александр Энберт (210,18) соответственно.

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, показавшие накануне лучший результат в короткой программе, в итоговом протоколе разместились на четвертой строчке (210,17).

Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили титул чемпионов Европы, завоеванный в 2017 году.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".

В Москву приехали 72 фигуриста из 35 европейских стран. Россию представят 30 спортсменов, в числе которых Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Полина Цурская и Александр Самарин, Сергей Воронов и Артур Дмитриев (все - одиночное катание), а также пары Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Ксения Столбова и Федор Климов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Чемпионат проходит в 110-й раз. Москва в последний раз принимала первенство Европы в 1965 году.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Теги: фигурное катание, Москва
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