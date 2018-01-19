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Гандболисток молодежной сборной России лишили серебра ЧЕ из-за допинга

На мельдонии попались три игрока российской команды, в составе которой они дошли до финала прошлогоднего чемпионата

Гандболисток молодежной сборной России лишили серебра ЧЕ из-за допинга
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская женская молодежная сборная по гандболу лишена "серебра", завоеванного на чемпионате Европы в прошлом году, из-за мельдония, обнаруженного в допинг-пробах трех спортсменок.

СпортДопинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной России оказались положительнымиЧитать подробнее

"Три российские гандболистки нарушили антидопинговые правила, это Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина", - говорится в сообщении пресс-службы Европейской федерации гандбола в пятницу.

В образцах их допинг-проб содержался метаболический модулятор Мельдониум, говорится в сообщении.

На спортсменок было наложено временное отстранение с сентября прошлого года на 20 месяцев. Они лишены серебряных медалей, завоеванных на чемпионате Европы. Вопрос о том, лишится ли вся сборная медалей, будет решен позже.

До 26 января спортсменки могут обжаловать свое отстранение в суде при Европейской федерации гандбола.

Также в отношении Российской федерации гандбола возбуждено судебное разбирательство, решение ожидается в течение нескольких месяцев.

Чемпионат Европы-2017 проходил в августе в Словении. Российская команда дошла до финала, где уступила Франции. В сентябре стало известно, что допинг-пробы трех игроков сборной России оказались положительными.

Теги: гандбол, допинг, мельдоний
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