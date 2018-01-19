Два россиянина вошли в тройку лучших на ЧЕ по фигурному катанию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда стали серебряным и бронзовым призерами соответственно в одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы Алиев заработал 274,06 балла, Коляда – 258,90.

Победителем чемпионата стал испанец Хавьер Фернандес (295,55), для которого это золото стало шестым в карьере. Первое он выиграл в 2013 году.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".

В Москву приехали 72 фигуриста из 35 европейских стран. Россию представят 30 спортсменов, в числе которых Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Полина Цурская и Александр Самарин, Сергей Воронов и Артур Дмитриев (все - одиночное катание), а также пары Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Ксения Столбова и Федор Климов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Чемпионат проходит в 110-й раз. Москва в последний раз принимала первенство Европы в 1965 году.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями.