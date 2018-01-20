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Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 13-й этап "Дакара"

Он сохранил лидерство в общем зачете класса грузовиков, за этап до финиша опережая ближайшего преследователя почти на четыре часа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем 13-го этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.

Вторым стал партнер Николаева по команде Айрат Мардеев, третье – чех Мартин Коломы (Tatra).

Пятое место занял еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Дмитрий Сотников.

Николаев – действующий чемпион "Дакара" – упрочил лидерство в общем зачете класса грузовиков. Второе место теперь занимает белорус Сергей Вязович (MAZ), на третье поднялся Мардеев. Сотников – на восьмой строчке.

Впереди - заключительный этап. Преимущество Николаева перед Вязовичем составляет 3 часа 53 минуты 59 секунд.

Что касается аргентинца Федерико Вильягры (Iveco), который был ближайшим преследователем Николаева и даже выходил на первое место в общем зачете, он сошел с дистанции.

Ралли-рейд "Дакар" в 2018 году проводится 40-й раз. Маршрут состоит из 9 тыс.км по территории Перу, Боливии и Аргентины.

Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер
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