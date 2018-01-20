Определился состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Стал известен состав национальной команды России по биатлону на чемпионат Европы, который состоится в итальянском Риднау.

Мужскую команду представят Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко и Юрий Шопин, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

У женщин выступят Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Виктория Сливко.

Соревнования пройдут с 24 по 28 января. Их откроют индивидуальные гонки. 26 января состоятся спринты. На 27-е число запланированы гонки преследования. В последний день состязаний пройдет супермикст и завершит чемпионат смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.