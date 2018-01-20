Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" вновь выиграл "Дакар"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" защитил титул чемпиона ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

В генеральном зачете "Дакара"-2018 Николаев занял итоговое первое место.

На втором месте разместился белорус Александр Вязович (MAZ), третье место занял Айрат Мардеев, также выступающий за "КАМАЗ-Мастер". Еще один участник российской команды, Дмитрий Сотников, стал 10-м.

В состав экипажа Николаева входили Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. Николаев – трехкратный победитель "Дакара". Ранее он выигрывал марафон в 2013 и 2017 годах.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Теперь она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финишировал в субботу в аргентинской Кордобе.

Участники 40-го в истории ралли-рейда преодолели около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины. Один из этапов был отменен из-за непогоды.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажей из 54 стран мира.