Российская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в Москве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россиянка Алина Загитова стала обладательницей золота чемпионата Европы-2018 в Москве в женском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 238,24 балла.

Второй стала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева, на счету которой 232,86 балла.

Третье место заняла итальянка Каролина Костнер, которой присудили 204,25 балла.

Еще одна представительница России, Мария Сотскова, набрав 200,81 балла, показала четвертый результат.

Чемпионат Европы в Москве стал успешным для российских фигуристов. Так, ранее россияне заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар. Золото завоевала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, серебро - Ксения Столбова/Федор Климов, бронзу - Наталья Забияко/Александр Энберт.

В мужском одиночном катании серебряными и бронзовыми призерами соответственно стали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В турнире танцоров второе место занял дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, третье - Александра Степанова/Иван Букин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".

В Москву приехали 72 фигуриста из 35 европейских стран. Россию представили 30 спортсменов, в числе которых Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Полина Цурская и Александр Самарин, Сергей Воронов и Артур Дмитриев (все - одиночное катание), а также пары Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Ксения Столбова и Федор Климов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Чемпионат проходил в 110-й раз. Москва до этого принимала первенство Европы в 1965 году.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями.