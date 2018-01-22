Джокович уступил корейцу Хену в четвертом круге Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Шестикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису, турнира серии "Большого шлема" Australian Open серб Новак Джокович потерпел поражение от представителя Южной Кореи Чона Хена в четвертом круге соревнования.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3) в пользу корейского теннисиста, для которого выход в четвертьфинал стал наивысшим достижением на турнирах "Большого шлема". До Australian Open-2018 дальше второго круга он не выходил.

В настоящее время вылетевший из турнира в мужском одиночном разряде Новак Джокович занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Чон Хен – 58-е.

Соперником Хена по четвертьфиналу будет американец Теннис Сандгрен – еще один автор сенсации на турнире. В четвертом круге Сандгрен, занимающий 92-е место в рейтинге ATP, одолел пятую ракетку мира австрийца Доминика Тима – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3).

Остальные четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде выглядят следующим образом: Рафаэль Надаль (Испания) - Марин Чилич (Хорватия), Грегор Димитров (Болгария) – Кайл Эдмунд (ЮАР), Томаш Бердых (Чехия) – Роджер Федерер (Швейцария).

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском - американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.