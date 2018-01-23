Спорт Допинг в российском спорте

Ведущих конькобежцев России не допустили к ОИ-2018

Есть обновление от 13:21

В списке тех, кого МОК готов пригласить на Игры, отсутствуют чемпионы мира Денис Юсков и Павел Кулижников

Ведущих конькобежцев России не допустили к ОИ-2018
Российский спортсмен Павел Кулижников
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Лидеры сборной России по шорт-треку и конькобежному спорту, по предварительной официальной информации, не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане, говорится в заявлении президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова.

"Я глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении наших спортсменов-лидеров от Олимпийских игр в Пхенчхане. Решение же об отстранении от Олимпиады Виктора Ана является, на мой взгляд, кульминацией несправедливости, творимой в последние три месяца, по отношению к российским спортсменам", - сказано в заявлении Кравцова, опубликованном во "ВКонтакте" во вторник.

"Поступая таким образом МОК уподобляется деспоту и тирану, попирающему все законы и решающему судьбы людей из своих прихотей. Очевидно, что до Олимпийских игр мы вряд ли что-то успеем сделать, но мы намерены продолжать борьбу за честное имя наших спортсменов и восстановление справедливости и после Олимпиады", - заявляет Кравцов.

"На этом этапе мы воздерживаемся от дальнейших комментариев. Просим представителей СМИ с пониманием отнестись к данной ситуации", - говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что МОК отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.

Олимпийский комитет России (ОКР) во вторник подтвердил, что не допущен к участию в Играх в Пхенчхане выступающий за сборную России шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан. В списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры 2018 года, отсутствуют также ведущие биатлонист и лыжник сборной страны Антон Шипулин и Сергей Усюгов соответственно.

5 декабря исполком МОК решил временно приостановить членство Олимпийского комитета России, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" от допинга российские спортсмены под нейтральным флагом. Их отбором займется специальная комиссия.

Теги: конькобежный спорт, допинг, Денис Юсков, Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов, лыжные гонки, биатлон, МОК, ОКР, Игры-2018
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