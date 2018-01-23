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Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018

Есть обновление от 14:39

Сообщается, что МОК отстранил этих спортсменов, включенных в олимпийскую команду, без объяснения причин

Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018
Фигуристка Ксения Столбова
Фото: Александр Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 членов основного состава сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщает, пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Федерация ссылается на информацию, поступившую из Олимпийского комитета России (ОКР).

"Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры", - говорится в сообщении.

"Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх".

"Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами", - отмечается в сообщении.

Ксения Столбова специализируется в соревнованиях спортивных пар, она выступает в дуэте с Федором Климовым. Иван Букин выступает в танцах в паре с Александрой Степановой. Обе эти пары стали серебряными призерами прошедшего недавно в Москве ЧЕ по фигурному катанию и вошли в состав олимпийской команды для участия в Играх-2018.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. После этого возникла перспектива того, что отечественные спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Пхенчхане. Однако до этого дело тогда не дошло.

Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Как стало известно, в список тех, кто может выступить в Пхенчхане, не попали ведущие спортсмены РФ Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Павел Кулижников, Денис Юсков (конькобежный спорт). При этом на допинге они не попадались.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.

Теги: фигурное катание, МОК, Ксения Столбова, Иван Букин
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