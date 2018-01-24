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Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Роджер Федерер завоевал путевку в полуфинал соревнования.

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В матче 1/4 финала он одолел Томаша Бердыха из Чехии со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4.

В полуфинале мужского одиночного разряда швейцарец встретится с представителем Южной Кореи Чхун Хен. Другую полуфинальную пару составили Марин Чилич (Хорватия) – Кайл Эдмунд (Великобритания).

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском - американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.

Теги: теннис, Australian Open
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