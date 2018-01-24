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Спорт Допинг в российском спорте

Фигурист Букин попросил МОК пересмотреть решение о его недопуске на Олимпиаду

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Фигурист из России Иван Букин обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о пересмотре решения о его недопуске на Игры в Пхенчхане, поскольку он не был замешан в употреблении допинга.

"Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, предоставив мне возможность принять участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года", - говорится в обращении Букина к МОК, размещённом на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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Он отмечает, что никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале, ни одна его допинг-проба не была положительной. "И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде", - говорится в письме.

Букин заявляет, что вырос в спортивной семье, является сыном олимпийского чемпиона, "и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещенными медицинскими препаратами".

Он отмечает, что занимается фигурным катанием много лет, Игры в Корее должны были стать первыми в его спортивной карьере.

"Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на чемпионате Европы в Москве. Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане", - заявляет спортсмен.

Ранее стало известно, что МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 членов основного состава сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина. Эта информация поступила из Олимпийского комитета России (ОКР).

Столбова специализируется в соревнованиях спортивных пар, она выступает в дуэте с Федором Климовым. Букин выступает в танцах в паре с Александрой Степановой. Обе эти пары стали призерами прошедшего недавно в Москве ЧЕ по фигурному катанию и вошли в состав олимпийской команды для участия в Играх-2018.

Теги: Иван Букин, МОК, ОИ-2018
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