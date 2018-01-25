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Датчанка Возняцки и румынка Халеп сыграют в финале Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки стали финалистками Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

В полуфинале Australian Open-2018 Халеп в четверг утром одержала победу над немкой Анжеликой Кербер со счетом 6:3, 4:6, 9:7.

Этому противостоянию предшествовал полуфинал между Возняцки и представительницей Бельгии Элизе Мертнес. Возняцки выиграла со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Финал Халеп - Возняцки запланирован на субботу. Ранее эти спортсменки встречались шесть раз. Счет по победам - 4-2 в пользу Возняцки.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском - американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.

Теги: теннис, Australian Open, Симона Халеп, Каролин Возняцки
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