18 легкоатлетам из РФ разрешили выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) допустила 18 россиян до участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2018 году, сообщает пресс-служба ИААФ в четверг.

"Совет ИААФ по тестированию на допинг согласился с тем, что заявки 18 российских спортсменов соответствуют критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2018 году", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что статус Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ пока остается приостановленным.

Список российских атлетов выглядит так: Виктор Бутенко, Юлия Мальцева (оба - метание диска), Данила Данилов, София Палкина, Алексей Сокирский (все - метание молота), Алексей Федоров, Ирина Гуменюк, Виктория Прокопенко (все - тройной прыжок), Вячеслав Колесниченко, Алена Мамина, Полина Миллер (все - спринт), Мария Ласицкене, Илья Мудров (оба - прыжки в высоту), Александр Лесной (толкание ядра), Алена Лутковская, Ольга Муллина, Анжелика Сидорова (все - прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту).

Все 18 спортсменов выступали в нейтральном статусе и в 2017 году

"На протяжении всего этого процесса мы продолжали поддерживать стремления всех чистых спортсменов участвовать в наших крупных соревнованиях. Благодаря доступу к новой информации из ВАДА в конце прошлого года Совет по допинг тестированию оценивает все заявки в соответствии с этой информацией. Это сложный и продолжительный процесс, и еще раз хочу поблагодарить Совет за их преданность делу и усердие к этой задаче", - сказал глава ИААФ Себастьян Коэ.