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Роджер Федерер стал вторым финалистом Australian Open

Его соперник по полуфиналу Чон Хен во втором сете отказался от дальнейшей борьбы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Australian Open, действующим победителем которого он является.

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В 1/2 финала Australian Open-2018 соперником Федерера был представитель Южной Кореи Чон Хен. При счете 1:6, 2:5 кореец отказался от дальнейшей борьбы. Для него выход в полуфинал стал наивысшим достижением на турнирах "Большого шлема" (до этого дальше третьего раунда он не продвигался).

В финале Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем. Тот накануне в полуфинале обыграл британца Кайла Эдмунда, также впервые дошедшего до полуфинала турнира "Большого шлема", - 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.

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Финальный матч запланирован на воскресенье.

Федерер и Чилич встречались в официальных матчах девять раз, и впервые это случилось в 2008 году на турнире серии Masters во Франции. Тогда выиграл Федерер, а всего в матчах против Чилича на его счету восемь побед. Хорват взял верх над Федерером лишь однажды, сделав это в 2014 году.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Федерер, в женском - американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.

Теги: теннис, Australian Open
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