Карякин получил удостоверение доверенного лица Путина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Сергей Карякин получил удостоверение доверенного лица действующего президента РФ Владимира Путина.

"В предвыборном штабе кандидата в Президенты РФ В.В.Путина. Рад войти в число его доверенных лиц!" - написал шахматист в своем твиттере.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

В предвыборном штабе кандидата в Президенты РФ В.В.Путина. Рад войти в число его доверенных лиц!👍👍👍 pic.twitter.com/Q1LwlqTt7h — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 30 января 2018 г.

В марте прошлого года гроссмейстер сообщил, что получил от Путина предложение войти в новый состав Общественной палаты РФ. Позже президент своим указом утвердил членами Общественной палаты РФ 40 человек, составляющих президентскую квоту. Среди новых представителей состава - Сергей Карякин.

В 2016 году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном (Карлсен победил). В конце декабря россиянин сумел стать чемпионом мира по блицу на первенстве планеты в Дохе, обыграв, в частности, в личной встрече Карлсена.