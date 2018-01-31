"Формула-1" отказалась от грид-герлз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по автогонкам класса "Формула-1" откажется от грид-герлз - девушек, выводящих на старт машины.
"Формула-1" прекратит приглашать грид-герлз с сезона 2018", - говорится в заявлении на сайте организации в среду.
Управляющий директор "Формулы-1" Шон Братчес заявил, что "эта традиция не отвечает ценностям бренда и явно противоречит современным социальным нормам".
"Мы не считаем, что эта практика является подходящей и соответствующей "Формуле-1"", - отметил Братчес.
Новый сезон "Формулы-1" стартует 25 марта. Действующим чемпионом является британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.